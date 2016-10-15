Конте: «Нынешняя система игры «Челси» подходит для имеющегося состава»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен действиями своих игроков в победном матче восьмого тура АПЛ с «Лестером» (3:0). По словам специалиста, он применяет ту систему игры, которая наиболее подходит для существующего состава.

«Это была хорошая игра. Я с самого начала просил игроков действовать интенсивно и стараться делать то, что мы делаем на тренировках. На неделе мы немало потрудились над приданием нашей игре компактности. Действующая система игры подходит для нынешнего состава. Тренер – словно портной, в его обязанности входит подобрать для команды самый лучший костюм», – сказал Конте.