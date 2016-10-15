Маклаков: «Спартак» должен уметь существовать и без Промеса»

Российский артист театра и кино Алексей Маклаков, являющийся болельщиком «Спартака», выразил уверенность в победе красно-белых над «Ростовом» в поединке 10-го тура РФПЛ. Кроме того, он подчеркнул, что столичный клуб должен научиться обходиться без своего лидера Квинси Промеса. Напомним, голландский хавбек пропустит сегодняшнюю встречу по причине ушиба стопы. Игра начнется в 19:30 мск.

«Могу сказать только одно — выиграем. Уже даже устаю повторять это. У нас нет слабых соперников, особенно для «Спартака», потому что команда все еще формируется. Дончане сильны в динамике игры, это бердыевская школа с резкой сменой защиты на контратаки. Это не может нравиться ни одной команде, которая встречается с «Ростовом». Вице-чемпионы умеют давить и нервировать, с этим нужно что-то делать, таков футбол. Поэтому не сомневаюсь, игра будет интересной.

«Спартак» должен уметь существовать и без Промеса в некоторые отрезки времени. Для этого есть квалифицированный тренер, есть другие игроки. На мой взгляд, сейчас команда как никогда едина и мотивирована. Будет сделано все, чтобы заменить выбывшего бойца.

Я не сторонник того, чтобы с сожалением думать об уходе Промеса и бояться, что тогда рухнет «Спартак». У голландца много конкурентов внутри команды, и очень хороших: Зе Луиш забивает, Ивелин Попов разыгрался. На одном имени команда не держится. Надо сделать наоборот, чтобы игрок боялся потерять клуб, а не клуб игрока. Нужен психологический климат в команде. А вообще я надеюсь, что в «Спартаке» наконец-то наладится селекция. Долгие годы она хромала, к сожалению. Приобретались игроки, которые абсолютно не соответствовали тому, что ожидали тренер и президент клуба. Надо потихоньку найти подстраховку Промесу, нельзя жить им одним», – сказал Маклаков в интервью «RT на русском».