Бубнов: «Локомотиву» кровь из носу нужно побеждать «Амкар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотиву» нужно любой ценой добыть победу в матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром». Однако несмотря на это, по его мнению, игра завершится нулевой ничьей. Встреча состоится сегодня в 14:30 мск.

«Положение «Локомотива» очень тяжелое: железнодорожникам кровь из носу нужно побеждать. Вместе с тем подопечные Гаджи Гаджиева организованнее соперника, умеют грамотно обороняться, а у гостей большие проблемы в атаке. Думаю, будет безголевая ничья», – сказал Бубнов.