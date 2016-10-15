Конте: «Пытаюсь выяснить, кто делал ставки на мое увольнение»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что его не беспокоят слухи о возможной отставке. По словам специалиста, у него прекрасные отношения с руководством синих. Также итальянский наставник сказал, что хотел бы выяснить, кто делал ставки на его увольнение в букмекерских конторах.

«Пытаюсь выяснить, кто делал ставки на мое увольнение, но это вовсе не легко. Трудно говорить о сложившейся ситуации, так как все мои мысли связаны с работой, я думаю только о дальнейшем прогрессе команды. У меня хорошие отношения с руководством. Мы упорно работаем над улучшением ситуации и пытаемся построить что-то важное для настоящего и будущего», – сказал Конте.

По прошествии семи туров АПЛ «Челси» располагается на седьмом месте в таблице, отставая от лидера на пять очков. Сегодня лондонцам предстоит сыграть с «Лестером» в матче восьмого тура. Встреча начнется в 14:30 мск.