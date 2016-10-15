Раньери: «Футбол – это как виноделие. Прошлый год был удачным, теперь будем бороться за 40 очков»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери сравнил свою деятельность с работой виноделов.
«Прошлый сезон был особенным. Это как виноделие. Каждый год человек обрабатывает землю, но однажды вино получается фантастическим. Не знаю, в чем тут дело, но я придержу бутылочку.
В прошлом сезоне все было идеально: большие клубы были не очень стабильны, а мы сделали все правильно.
Сейчас мы находимся в своем обычном положении и должны продолжать бороться, чтобы набрать 40 очков», – сказал Раньери.
Источник: Mirror.co.uk