Раньери: «Футбол – это как виноделие. Прошлый год был удачным, теперь будем бороться за 40 очков»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери сравнил свою деятельность с работой виноделов.

«Прошлый сезон был особенным. Это как виноделие. Каждый год человек обрабатывает землю, но однажды вино получается фантастическим. Не знаю, в чем тут дело, но я придержу бутылочку.

В прошлом сезоне все было идеально: большие клубы были не очень стабильны, а мы сделали все правильно.

Сейчас мы находимся в своем обычном положении и должны продолжать бороться, чтобы набрать 40 очков», – сказал Раньери.