Гинер: «У «Монако» нет молодых игроков, в этом наш плюс»

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил игру молодых футболистов после матча десятого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0) и поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов против «Монако».

«Порадовала молодежь, у нас есть будущее – это главное. У «Монако» нет молодых футболистов, в этом наш плюс. Страндберг будет играть, молодые будут играть, которые придут в команду.

С Гончаренко не общался перед матчем, после игры мы поговорили. Он рад, что сегодня играли на новом стадионе», – сказал Гинер.

Матч ЦСКА – «Монако» состоится во вторник, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.