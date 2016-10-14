Зидан: «22 тысячи километров – это не проблема для игрока»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии Серхио Рамоса.

«Травма Серхио очень болезненна для нас, ведь он не может играть. Это наш капитан и важный игрок. Он всегда отдает все силы на поле. Он сделает все, чтобы вернуться как можно скорее. Все важные игроки получают свою порцию критики. Я чувствую, что к Рамосу несправедливы, потому что он всегда хорошо играет и делает все возможное», – сказал Зидан.

Также наставник прокомментировал здоровье Хамеса Родригеса.

«Он очень старался восстановиться, чтобы сыграть за сборную. Он отправился в расположение команды, но, к счастью, понял, что играть пока не может и что нужно восстанавливаться дальше. 22 тысячи километров – это не проблема, на жизнь игрока это мало повлияет», – сказал Зидан.