Шпрыгин: «Чуда по делам осужденных за беспорядки на Евро фанатов ждать не приходилось»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал, как проходил суд над осужденными на Евро-2016 болельщиками сборной России. Напомним, суд в Провансе смягчил наказания российским болельщикам Сергею Горбачеву и Алексею Ерунову на 3 и 6 месяцев соответственно.

«Суд был очень долгим, почти 6 часов длился. Рассчитывали, может быть, на что-то большее, но, с другой стороны, понимали по примеру Морозова, что чуда не произойдет. Но это уже что-то. Хотя понятно, что родные и близкие их ждут дома. Теперь в ноябре предстоит рассмотрение дела Морозова, возможно, их объединят. 30 ноября. Об условно-досрочном освобождении и выдворении с территории Франции. Если это то, о чем говорил представитель МИД, то, скорее всего, в ноябре вернутся домой», – заявил Шпрыгин.