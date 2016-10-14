Широков: «Травма Промеса – колоссальная потеря для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков считает, что повреждение форварда «красно-белых» Квинси Промеса – это огромная потеря для команды.

«Травма Промеса – колоссальная потеря для «Спартака». Но у красно-белых достаточно хорошая обойма игроков. Наверное, кем-то они его смогут заменить.

Что происходит со «Спартаком»? Да ничего не происходит. В принципе, это такой не очевидный, но планируемый отрезок, где красно-белые могли потерять очки. Были достаточно тяжелые матчи, и еще много таких игр впереди.

Сейчас им вообще отступать некуда, потому что команда проиграла три матча подряд и сейчас ей предстоит встреча с непосредственным конкурентом. Нужно обязательно побеждать.

Думаю, тренер должен себя проявить именно в атакующей игре. Все-таки домашний матч, и все зависит от того, как «Спартак» сыграет не в обороне, а в атаке», – заявил Широков.