Кошта: «Жаль, что Мальдини не будет работать в клубе»

Португалец Руи Кошта, который известен по выступлениям за «Милан», сожалеет, что рекордсмен по количеству матчей за клуб Паоло Мальдини отказался войти в руководство красно-черных.

«Мне сложно представить «Милан» без Берлускони, но цвета клуба остаются прежними, фанаты тоже. Уверен, что они вскоре вернутся на прежний уровень.

Мальдини? Мне жаль, что такой человек не будет работать в клубе. Он один из великих людей в истории «Милана», его видение футбола может сделать его выдающимся лидером», – сказал Кошта.