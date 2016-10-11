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«Спартак» может подать в суд на «Лайф» за клевету

11 октября 2016, 16:20
13

В руководстве «Спартака» назвали явной «уткой» информацию о возможной отставке главного тренера команды Массимо Карреры. Член совета директоров московского клуба Андрей Федун не исключил, что красно-белые подадут в суд на издание «Лайф», которое и распространило данное сообщение.

«Возможно, мы подадим в суд за клевету. Создается впечатление, что кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой «Лайф» ничего не стоит – обыкновенная «утка», – заявил Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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ajoq
1476192713
Федун рифмует
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alp
1476192913
не подадут в суд... потому что когда Карреру будут выгонять, тогда лайф подаст на них ))
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kanav67
1476202885
А может стоит подать в суд на клуб волшебника Федуна за клевету на РФС, судейский корпус, Газпром, РФПЛ ?
Ответить
Виталий1
1476203065
Русские люди не читают русскоязычных изданий с иностранными названиями и, тем более, американские.
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cska-62
1476205384
Ясное дело, что чушь... Забыть и растереть... При Каррере "Спартак" стал совсем иным, чем при Аленичеве, хотя многим это очень не нравится. Особенно поражает, когда этого не хотят видеть дружбаны Аленичева... Поимели бы совесть! Сами же когда-то красно-белыми были... И желают своему клубу зла?!
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Диктор
1476211479
Лайф случайно не питерское издание-а то все стало бы сразу на свои места.
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Aztec58
1476217426
Лайфньюс - это армянское радио, ага, оттуда всякие Шнобели черпают мутный инсайд.
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