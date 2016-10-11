«Спартак» может подать в суд на «Лайф» за клевету

В руководстве «Спартака» назвали явной «уткой» информацию о возможной отставке главного тренера команды Массимо Карреры. Член совета директоров московского клуба Андрей Федун не исключил, что красно-белые подадут в суд на издание «Лайф», которое и распространило данное сообщение.

«Возможно, мы подадим в суд за клевету. Создается впечатление, что кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой «Лайф» ничего не стоит – обыкновенная «утка», – заявил Федун.