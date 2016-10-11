Промес в среду в Москве пройдет медицинское обследование

Московский «Спартак» завтра узнает степень тяжести травмы игрока команды Квинси Промеса, которую он получил в матче за сборную Голландии с Францией (0:1) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

«По словам медицинского штаба, у него поврежден голеностоп. Вечером он прилетает в Москву и завтра утром пройдет медицинское обследование, которое выявит степень серьезности травмы», – заявил руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.