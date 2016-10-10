Тихонов: «Наш футбол вместе с судейством катится вниз»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что российский футбол катится вниз вместе с судейством. По его словам, раньше в чемпионате было большое количество продажных игр и все закрывали на это глаза. Также специалист подчеркнул, что в данный момент не готов стать главным тренером «Спартака», в котором он провел более восьми лет в качестве футболиста.

«Наш футбол катится вниз. Вместе с судейством туда и катимся. Мы ведь все за честный футбол? Сколько в начале 1990 и начале 2000 годов было продажных игр? Когда собирались три-четыре команды и гоняли между собой 3:3, расписывали? Все об этом знали, но смешно становилось, когда люди делали вид, что не видят этого. Сейчас игры честные, но есть судейские моменты, которые явно видны.

«Спартак»? Я никогда не говорил, что хочу возглавить «Спартак». Для этого нужно иметь что-то в себе, чтобы ты пришел и реально что-то сделал для клуба. Все хотят работать там, но не все понимают, что такое пресса, огромная армия болельщиков, которая сравняет тебя с одним местом. Тренер к этому должен быть готов со всех точек зрения. Если бы я был готов к этому, я бы уже сказал, что хочу тренировать «Спартак». Вы хоть раз от меня это слышали? Когда я буду готов, я об этом скажу», – сказал Тихонов в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».