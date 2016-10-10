Луческу: «Я объяснил игрокам «Зенита», что нужно забыть о Халке и научиться брать ответственность на себя»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что ему было нелегко изменить менталитет игроков петербургского клуба, привыкших полагаться на индивидуальное мастерство нападающего Халка. Бразилец защищал цвета сине-бело-голубых с 2012 года, а минувшим летом покинул город на Неве, перебравшись в чемпионат Китая.

«В России потрясающая конкуренция. Здесь работают квалифицированные тренеры, в каждой команде есть иностранные футболисты, заполняются трибуны. Скоро у «Зенита» будет новый стадион, и он, возможно, даже превзойдет арену в Донецке, которую я считаю лучшей в мире. Мы боремся за титул, но моя цель состоит не в этом. Для меня важен каждый отдельный матч. Было очень трудно изменить менталитет команды, поскольку ребята привыкли бросать мяч в сторону Халка. Я объяснил им, что нужно забыть о бразильце. Теперь каждый должен брать на себя ответственность», – цитирует Луческу румынское издание Dolce Sport.