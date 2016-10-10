Гаджиев: «В РФПЛ судьи часто допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отказался обсуждать качество судейства в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). При этом специалист подчеркнул, что в российском чемпионате арбитры нередко допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов. Напомним, арбитр Сергей Иванов, обслуживавший встречу в Санкт-Петербурге, удостоился неудовлетворительной оценки за свою работу.

«Что могу сказать об уровне судейства в матче «Зенит» – «Спартак»? Не хочу комментировать, это вопрос к судейскому департаменту. Я лишь могу сказать, что в нашей стране судьи часто допускают ошибки в пользу самых богатых и авторитетных клубов. Но я думаю, что эта проблема существует не только в России.

Кто является главным претендентом на победу в РФПЛ? Думаю, у «Зенита» в борьбе за чемпионство больше шансов, чем у их конкурентов. У этой команды есть действительно большой потенциал. «Зенит» – организованный клуб с сильным тренерским штабом. Правда, ЦСКА наверняка до конца будет сражаться за победу в турнире», – сказал Гаджиев.