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  • Гаджиев: «В РФПЛ судьи часто допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов»

Гаджиев: «В РФПЛ судьи часто допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов»

10 октября 2016, 17:32
4

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отказался обсуждать качество судейства в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). При этом специалист подчеркнул, что в российском чемпионате арбитры нередко допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов. Напомним, арбитр Сергей Иванов, обслуживавший встречу в Санкт-Петербурге, удостоился неудовлетворительной оценки за свою работу.

«Что могу сказать об уровне судейства в матче «Зенит» – «Спартак»? Не хочу комментировать, это вопрос к судейскому департаменту. Я лишь могу сказать, что в нашей стране судьи часто допускают ошибки в пользу самых богатых и авторитетных клубов. Но я думаю, что эта проблема существует не только в России.

Кто является главным претендентом на победу в РФПЛ? Думаю, у «Зенита» в борьбе за чемпионство больше шансов, чем у их конкурентов. У этой команды есть действительно большой потенциал. «Зенит» – организованный клуб с сильным тренерским штабом. Правда, ЦСКА наверняка до конца будет сражаться за победу в турнире», – сказал Гаджиев.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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BAIv
1476110524
Мог бы и конкретнее сказать в пользу московских клубов и зенита , еще исключение игры в чечне и дагестане ... там просто обосссаться можно от страха
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Chernyi Lis
1476114091
и не только в футболе судьи в пользу богатых
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Диктор
1476117840
Зенит богатый клуб-он это хотел сказать и поэтому часто будет зарабатывать очки таким именно образом.
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Popularov
1504022395
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! Благодаря Будогосскому, безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Как только назначили Будогосского уровень судейских СКАНДАЛОВ вырос в РАЗЫ!!! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)! Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!! Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!! А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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