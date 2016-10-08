Слуцкий: «Не переживаю из-за возможного спада в игре ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что не переживает по причине возможного игрового спада у команды из-за кадровых проблем. По словам наставника армейцев, ни одна команда в мире не застрахована от подобного.

«ЦСКА в очередной раз предрекают серьезный спад из-за кадровых проблем? За семь лет слышу это с разной долей периодичности. Иногда это правда происходит. Как происходит с любой командой мира. Но я не вижу никаких особых проблем. В чемпионате мы отстаем от лидеров на одно очко, при том что у нас самый сложный календарь – мы провели больше всех гостевых матчей. В Лиге чемпионов не получилось добиться положительного результата с «Тоттенхэмом» (0:1), но по качеству это был достойный поединок. Мы сохраняем шансы на выход из группы. Все спокойно, готовимся к предстоящим матчам», – сказал Слуцкий.