Галицкий стал экскурсоводом на арене «Краснодара»

Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий на некоторое время стал гидом на новом стадионе команды. Бизнесмен лично организовал для представителей СМИ экскурсию, продемонстрировав им инфраструктуру, а также то, как непосредственно устроена сама арена.

Завтрашний день станет для стадиона «быков» историческим: арена примет свой первый матч – в контрольной встрече сыграют сборные России и Коста-Рики.

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