Венгер: «Мне не стыдно ни за один сезон, проведенный в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение о своей работе у руля лондонского клуба. По словам француза, ему не стыдно за время, проведенное в клубе. Отметим, что Венгер называется одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии.

«В течение всей своей карьеры в «Арсенале» я максимально честно и ответственно выполнял, выполняю и буду выполнять все свои обязанности. Мне не стыдно ни за один сезон, проведенный у руля команды. Я надеюсь, когда я приму решение покинуть команду, «Арсенал» сможет двигаться дальше четко намеченным курсом», – заявил специалист.