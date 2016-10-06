Икарди продлит контракт с «Интером» до 2021 года

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди согласился продлить контракт с клубом до 2021 года. Новый оклад игрока составит около 5,5 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды и третьим по заработку во всей Серии А.

Контракт может быть подписан в самые ближайшие часы. К тому же в соглашении прописаны значительные бонусы: сумма отступных за Икарди составит 110 миллионов евро для зарубежных команд, 500 тысяч евро в случае победы «Интера» в Лиге чемпионов, 150 тысяч евро за победу в Серии А и Лиге Европы, 50 тысяч евро за завоевание Кубка Италии и 200 тысяч евро за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Если форвард забьет за сезон 10 голов, то получит бонус в размере 200 тысяч евро. Текущее соглашении истекает в 2019 году.