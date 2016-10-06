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Непомнящий: «Я не считаю, что «Спартак» сдал»

6 октября 2016, 06:57
6

Российский специалист Валерий Непомнящий уверен, что наставник «Зенита» Мирча Луческу отлично справляется со своей работой. Об этом он заявил после матча 9-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

«Зенит» со «Спартаком» — давние соперники, матчи между ними — это всегда эмоции. И на этот раз питерцам в некотором смысле улыбнулась удача. Да, арбитр встречи допускал ошибки. Но, на мой взгляд, «Зенит» сегодня — это самая сбалансированная команда в нашем чемпионате, хоть и в атаке она играет получше, чем в обороне. Не всегда у питерцев все ровно, но это тоже нормально. Невозможно сохранять стабильность абсолютно в каждом матче. Но мы видим, что команда меняется. Несомненно, при Мирче Луческу она выглядит интереснее, чем при Андре Виллаш-Боаше. А Жулиано — настоящая находка этого сезона.

Что же касается «Спартака», то я не считаю, что команда сдала. Мы знаем, что этот «Спартак» — команда настроения. Когда красно-белые играют на кураже, у них все получается, но если настроение портится, начинаются трудности. Так что, повторюсь, «Спартак» не сдал — он находится на своeм уровне или даже чуть выше, и мне нравится, как красно-белые выглядят в этом сезоне — они несутся в атаку. Но без огрехов в обороне тоже никак — это же «Спартак». А что касается трех поражений подряд, то все они были очень разные. Так что и о работе Массимо Карреры делать выводы пока рано», — сказал он.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Непомнящий Валерий
Комментарии (6)
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andr2112
1475732184
Правильно, это он сейчас сдал, а пройдет время и он станет "окаменевшей фекалией" почти как сб. Коста-Рики (под ред. Уткина В.В)
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ZhenjaSAB
1475757867
А я считаю!
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