Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Из молодежной команды привлекаем восемь ребят»

5 октября 2016, 20:20
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как команда будет готовиться к матчу десятого тура РФПЛ против «Амкара» во время перерыва на игры сборных.

«В период текущего тренировочного цикла, пока в расположении команды отсутствуют сборники, особое внимание уделим молодежи. Из молодежной команды привлекаем восемь ребят.

Для них открывается возможность набраться опыта, и, конечно, есть шанс проявить себя. В перспективе это пополнение основного состава. Лучших представителей молодежки, допустим, двоих–троих, вызовем на первый сбор в январе. Считаю, есть достойные примеры перед глазами: из числа тех, кто в основе, но не старше 20, хорошее впечатление оставляют Баринов и Лапшов.

Перерыв в чемпионате – возможность лучше узнать игроков. Девятого октября проведем контрольный матч с «Уфой». Для игроков, которые не имеют постоянной практики, это тоже хорошая возможность себя проявить», – сказал Семин.

Источник: ФК «Локомотив»
Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spartak_88
1475690165
кто бы не говорил, но Сёмин хороший тренер и я его уважаю
Ответить
Дон Посей
1475692230
Отличный директор спортивно-юношеской школы "Паровозик"...
Ответить
Молчуновский
1475693490
Семин: «Из молодежной команды привлекаем восемь ребят. Конечно, после этого и меня привлекут.»
Ответить
er234wed
1475703157
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/2qu.ru/leviron
Ответить
alexis02lion
1475722111
О. Чё-то все хотят на Уфе опробовать молодые кадры. Вон у Зенита после контрольного матча с Уфой у Кокоры пошли сдвиги. Может и у Локо кто проснётся. А Фатайи им точно забьёт. Ему тоже нужна практика.
Ответить
sprint5
1475723454
давно пора
Ответить
Котфеееее
1475727519
Ну и правильно.
Ответить
Главные новости
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
21:15
2
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
20:55
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+