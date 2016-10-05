Семин: «Из молодежной команды привлекаем восемь ребят»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как команда будет готовиться к матчу десятого тура РФПЛ против «Амкара» во время перерыва на игры сборных.

«В период текущего тренировочного цикла, пока в расположении команды отсутствуют сборники, особое внимание уделим молодежи. Из молодежной команды привлекаем восемь ребят.

Для них открывается возможность набраться опыта, и, конечно, есть шанс проявить себя. В перспективе это пополнение основного состава. Лучших представителей молодежки, допустим, двоих–троих, вызовем на первый сбор в январе. Считаю, есть достойные примеры перед глазами: из числа тех, кто в основе, но не старше 20, хорошее впечатление оставляют Баринов и Лапшов.

Перерыв в чемпионате – возможность лучше узнать игроков. Девятого октября проведем контрольный матч с «Уфой». Для игроков, которые не имеют постоянной практики, это тоже хорошая возможность себя проявить», – сказал Семин.