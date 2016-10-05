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    Козлов: «Овусу-Абейе по потенциалу является самым сильным игроком в «Спартаке» за все время»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов назвал Квинси Овусу-Абейе самым сильным легионером «красно-белых» за всю историю.

    «Наибольшее впечатление из основной команды «Спартака» на меня произвел другой Квинси – Овусу-Абейе, тот, что из лондонского «Арсенала». У него были феноменальные качества. По потенциалу, по тому, как бежал, обыгрывал, возможно, это самый сильный игрок в «Спартаке» за все время.

    Не скажу, что за последние 10 лет Промес – самый сильный игрок «Спартака». Хотя, безусловно, сейчас он лидер, тащит команду. Но я говорю о своих впечатлениях от совместных тренировок. Я видел, что делали с мячом игроки, которых я назвал», – заявил Козлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.10.2016 16:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2016, 19:49

      Одного талантам мало. Нужна голова и едрическая жажда пахать.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 17:47

      Да великий Квинси за последние два годы сыграл 7 матчей за Боавишту и 4 матча за Нейменген голладский. Сгнил парень короче

      -1
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      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ 5 октября 2016, 16:56

      Я не понял кто этот Козлов? и чего он добился? чтобы трепать языком и кого-то оценивать, делать какие-то выводы?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > АртурZaСМ 5 октября 2016, 17:44

      Он играет за Факел и этим всё сказано!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 октября 2016, 16:49

      Обуйся-оденься сам себя угробил.Ленивый был.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 октября 2016, 16:36

      Ни че не понял?

      0
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