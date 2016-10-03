Симонян: «Сергею Иванову нужно заканчивать с судейством»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подверг критике работу арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

«Правы зенитовцы, что арбитр просто не справился с игрой. Апофеозом его бездарных определений нарушений явился момент с Промесом и Кришито. Если Сергей Иванов не может определить такой момент, то ему нужно положить свисток и закончить с судейством. Он якобы положился на бокового арбитра, но определяет он, а не помощник. Неважно, против кого он допустил такую ошибку, важен сам факт. Были и другие ошибки, но про них говорить не будем.

Что касается Валентина Иванова, то я бы не стал бросать камень в его огород. Но он понимает, что он также в ответе. Когда команда проигрывает, виноват тренер. Если бы моя команда проиграла, то я бы нес ответственность. Неважно, легкий ли мяч пропустил вратарь или форвард не забил с двух метров, — это твоя вина, что ты их не научил не пропускать и забивать. Валентин Валентинович понимает, что он несет ответственность. Судьи должны судить квалифицированно и объективно, больше от них ничего не требуется», — сказал Симонян.