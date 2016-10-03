Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симонян: «Сергею Иванову нужно заканчивать с судейством»

3 октября 2016, 13:08
54

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подверг критике работу арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

«Правы зенитовцы, что арбитр просто не справился с игрой. Апофеозом его бездарных определений нарушений явился момент с Промесом и Кришито. Если Сергей Иванов не может определить такой момент, то ему нужно положить свисток и закончить с судейством. Он якобы положился на бокового арбитра, но определяет он, а не помощник. Неважно, против кого он допустил такую ошибку, важен сам факт. Были и другие ошибки, но про них говорить не будем.

Что касается Валентина Иванова, то я бы не стал бросать камень в его огород. Но он понимает, что он также в ответе. Когда команда проигрывает, виноват тренер. Если бы моя команда проиграла, то я бы нес ответственность. Неважно, легкий ли мяч пропустил вратарь или форвард не забил с двух метров, — это твоя вина, что ты их не научил не пропускать и забивать. Валентин Валентинович понимает, что он несет ответственность. Судьи должны судить квалифицированно и объективно, больше от них ничего не требуется», — сказал Симонян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Симонян Никита Иванов Cергей
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1475489617
Тока бомжи не видят очевидных вещей, хуесосы слепые)
Ответить
Виталий1
1475490033
Сколько надо ума, чтобы назафиксированный фол в центре поля на нытике Промесе при счёте 3:2 в пользу Зенита, считать причиной поражения "великого спартака"? До сих пор я был лояльным, адекватным, взрослым болельщиком. Бывало, что где-то и за Спартак болел. Теперь, после этой дебильной вакханалии и омерзительного визга на всех углах, такого клуба для меня больше не существует! А глушакову с бокетти я бы рекомендовал играть на поле в Футбол (хотя глушаков не умеет), а не бегать 90 минут за судьёй, мешая ему работать.
Ответить
Патриот_Руси
1475490148
Я не хочу играть в теорию заговора против «Спартака», но мне кажется, что эту фортуну качнули. «Зениту» нужны титулы. В клуб вложены огромные деньги. А результатов в последнее время нет. Судейство сегодня было результативным. Пусть неброско, пусть не явно, но оно было результативным. Административный ресурс»
Ответить
Виталий1
1475490772
В общем на основании анализа этого вселенского поросячьего визга подвожу краткий итог: причиной поражения спартака со счётом 4:2 (причём один гол спартака сделал Лодыгин) стал незафиксированный фол Кришито на промесе в центре поля при счёте 3:2. Вот если бы этот фол был зафиксирован, то спартак разнёс бы Зенит минимум 10:0! Вот краткая суть выступлений все спартаковских "экспертов".
Ответить
Патриот_Руси
1475490787
Что такое клуб Зенит? Расскажите нам, ребятки! Он хоть чем-то знаменит? У него хоть есть порядки? Нет, порядков нет у клуба, Ведь Зенит - политпроект, Также денежная сумма, Молвящая "глор, привет"! Ведь за этот клуб покорный, Как мы знаем, господа, Топит каждый глор позорный, Быдло, питерская гопота.
Ответить
Виталий1
1475490870
Уважаемый Никита Павлович! У Вас на даче картошка не убрана, а Вы тут ерундой занимаетесь.
Ответить
СЛАВА 81
1475491810
Поздравляю зенит с победой в чемпионате - с купленной победой.
Ответить
alp
1475493941
а почему все эти спамовские глоры рассматривают только тот случай, где судья ошибся в пользу Зенита, и ни слова не говорят за ошибки в сторону спама?? ведь ихнее копыто у их штрафной вполне могло бы вылиться в гол со штрафного, не говоря уже о желтой картонке?
Ответить
Дэс
1475495848
Бомжи привыкли выигрывать за счёт гос.компании своей, в который раз уже в этом убеждаюсь. Им не понять, что такое настоящие победы. Они в розовых очках живут, на то они и бомжи )) Это как купить высшее образование, но мозгов от этого не прибавиться, провал за провалом будет у них и в ЛЕ и ПЛ.
Ответить
волчарик
1475496580
накипело,во у Москвы зачесалось.привыкли что вся власть и деньги у вас,а все остальные провинция.а тут газпром в Питер стал вкладывать-так у вас несчастных прямо конфетку отобрали.вы,радеющие за страну и футбол,отпустите лучше пару нефтяных компаний в регионы,чтоб они там жизнь налаживали и у команд был приличный спонсор. а что касается футбола-сколько можно однобоко оценивать игру,нарушили свои-игровой момент,нарушил соперник-грубая игра.пересмотрите матч и объясните как забивал зе луиш,как по башке получал дзюба,как рукой играл попов,как симулировал пенальти глушаков. ps согласен судья низкой квалификации испортил впечатление от хорошего матча.с уважением ко всем адекватным болельщикам и просьба не надо хамить
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+