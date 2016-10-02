Романцев: «С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова во время матча 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:4).

– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?

– Арбитр. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть.

– А из футболистов кто запомнился?

– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.

– В «Спартаке» кого отметите?

– Всю команду. Которую создал Аленичев.