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  • Романцев: «С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть»

Романцев: «С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть»

2 октября 2016, 22:16
59

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова во время матча 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:4).

– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?

– Арбитр. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть.

– А из футболистов кто запомнился?

– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.

– В «Спартаке» кого отметите?

– Всю команду. Которую создал Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (59)
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BAIv
1475435918
что же ты то не выиграл когда свистки в вашу пользу в ЧР свистели не переставая
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alp
1475436003
о как бомбит у спартаковских )))) примите и смиритесь - Зенит играет в футбол лучше чем спартак ))
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neveldomha
1475436555
Романцев явно перегнул. С таким составом и таким нытьем Спартак не выиграет ничего.
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MadPampers
1475436620
галимый лицемер, тренировавший Спартак во времена, когда не то что матчи, а чемпионские титулы Спартаком брались только благодаря коррупции и судьям, как язык то поворачивается такое говорить О_о
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sерж
1475437316
я думал что секта распалась после ухода карпена,но нет.тем веселее наблюдать, как мясные,от безысходности ищут в своих неудачах левые причины
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Стикс1905
1475437419
В чем спор?Зенит играл достойно, мелкие ошибки судьи были, последний фол Кришито- был, но Зенит вел на тот момент. А Спартак проиграл третий матч, во всех засудили его?
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Ч.В.Г.
1475437728
Хватит пенять на судейские ошибки. В каждом матче, у каждой команды были, есть и будут претензии и дальше что? Для вас, что пеналь 100% не поставили? или ваш гол 100% не засчитали? .. Это разговоры в пользу бедных. Зенит победил мясо по делу!!!
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СЛАВА 81
1475438300
Команду создавали Каррера и Аленичев. А Зенит Кубок УЕФА выигрывал с таким судейством.
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Бестолковый
1475438506
Матч не видел, видел голы и фол Кришито на Промесе. Честно говоря не понял почему столько разговоров о судействе. Все голы по правилам, пенальти стопроцентные. Счет на табло справедливый. При чем тут судья? Мыльный пузырь лопнул - Каррера не волшебник, Спартак упустил кураж и штампует поражения. Самое время Спартаку задуматься о смене тренерского состава)))
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Warrior God
1475443881
иванов будет гореть в аду.
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