Балай, Роши и Грозав – в атаке «Терека» на матч с «Оренбургом»

Главные тренеры «Терека» и «Оренбурга» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ.

«Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Роши, Грозав, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Родолфо, Кен, Лебеденко, Торже, Мирзов, Садаев, Кадыров Х., Мбенгуе, Брызгалов.

«Оренбург»: Гутор, Андреев, Малых, Васиев, Ойеволе, Афонин, Померко, Нехайчик, Благо, Ефремов, Делькин.

Запасные: Абакумов, Руденко, Жунич, Бреев, Кацалапов, Шогенов, Батов, Коробов, Бамба.