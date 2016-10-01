Пономарев: «Будет здорово, если ЦСКА сыграет с «Ростовом» по нулям»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посетовал на кадровые потери армейцев в преддверии завтрашнего поединка девятого тура РФПЛ против «Ростова». По его словам, для красно-синих будет успехом, если матч с дончанами завершится безголевой ничьей.

«Пока очень тревожно на душе, исходя из последних игр ЦСКА. Армейцы понесли большие потери основных игроков: не будет играть Алан Дзагоев, Понтус Вернблум получил четвертую карточку и теперь отдыхает, Василий Березуцкий плохо себя чувствует, не знаю, будет ли играть. У «Ростова», конечно, тоже есть потери, но этого недостаточно.

У нас большие проблемы в атаке, а соперник сейчас на ходу. Еременко уже подустал, все-таки очень большой объем работы выполняет в каждом матче. И сколько можно ждать, когда разыграется Траоре? Ну забил он три мяча, но индивидуальных качеств, вроде работы с мячом или аккуратных красивых пасов, я не вижу. Физическое состояние тоже оставляет желать лучшего.

Если сыграем вничью 0:0, будет здорово. «Ростов» тоже устроит этот результат, так что обе команды будут играть от обороны. Главное, что у красно-синих боевой настрой, и они будут отрабатывать на полную катушку», – сказал Пономарев.