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  • Пономарев: «Будет здорово, если ЦСКА сыграет с «Ростовом» по нулям»

Пономарев: «Будет здорово, если ЦСКА сыграет с «Ростовом» по нулям»

1 октября 2016, 15:59
4

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посетовал на кадровые потери армейцев в преддверии завтрашнего поединка девятого тура РФПЛ против «Ростова». По его словам, для красно-синих будет успехом, если матч с дончанами завершится безголевой ничьей.

«Пока очень тревожно на душе, исходя из последних игр ЦСКА. Армейцы понесли большие потери основных игроков: не будет играть Алан Дзагоев, Понтус Вернблум получил четвертую карточку и теперь отдыхает, Василий Березуцкий плохо себя чувствует, не знаю, будет ли играть. У «Ростова», конечно, тоже есть потери, но этого недостаточно.

У нас большие проблемы в атаке, а соперник сейчас на ходу. Еременко уже подустал, все-таки очень большой объем работы выполняет в каждом матче. И сколько можно ждать, когда разыграется Траоре? Ну забил он три мяча, но индивидуальных качеств, вроде работы с мячом или аккуратных красивых пасов, я не вижу. Физическое состояние тоже оставляет желать лучшего.

Если сыграем вничью 0:0, будет здорово. «Ростов» тоже устроит этот результат, так что обе команды будут играть от обороны. Главное, что у красно-синих боевой настрой, и они будут отрабатывать на полную катушку», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (4)
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woyser
1475327259
Да действительно, пусть сыграют по нулям.
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cska-62
1475354154
По нулям? Без Вернблума? Сегодня подобный прогноз граничит с фантастикой! Ну или с фантастической игрой Акинфеева, который вытащит всё, всё, всё... Боюсь только, что ростовчане с этим не согласятся...
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