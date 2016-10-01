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  • Казаков: «При знакомстве с игроками «Спартака» Каррера схватил переводчика за горло»

Казаков: «При знакомстве с игроками «Спартака» Каррера схватил переводчика за горло»

1 октября 2016, 00:23
7

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о том, как проходило знакомство Массимо Карреры с игроками «Спартака», а также выразил мнение, что наставнику москвичей нужен помощник.

«Рассказывают, как Каррера начал знакомство с командой. Выстроил их, похвалил, а потом задал риторический вопрос о том, что именно не хватает футболистам, чтобы претендовать на большее. Те молчали, и тогда итальянец неожиданно для всех схватил за горло переводчика. Тот не ожидал, захрипел, закашлялся. Тогда Каррера отпустил его и сказал, что вот этого.

Сейчас у каждого есть тот же вопрос, но адресованный уже самому тренеру. Что не хватает ему, чтобы претендовать на большее? Спроси об этом нас – и вариантов будет немало. Мой ответ – помощника. Не ассистента, а помощника с языком, опытом в футболе и абсолютно четким взглядом на наш футбол в целом и на «Спартак».

Насколько знаю, после стремительного назначения Карреры этот вопрос в клубе поднимался. Звучали фамилии Колыванова, Талалаева, но обсуждение не заходило далеко, поскольку оба вряд ли были готовы вновь вернуться к прежнему статусу тренера-ассистента. Как понимаю, поиск идет и сейчас, вопрос – кто и какие фамилии называет», – рассказал Казаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Ганнибал Лектор
1475275919
Валеру пригласите - он уже и имидж сменил)
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Mr_Murder
1475284535
может он сам решит,кто или что ему надо
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mixerson_kb
1475299619
Антонио Контэ ему в помошники из Челси))))Вот супер связка будет
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Svinka Pepa
1475301235
Кто рассказывал? Эх ты бывший, а сейчас просто сплетник... Вот и про тебя вспомнили
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475315188
Схватив за горло бедолагу переводчика, процедил сквозь зубы на итальянском что-то вроде: "Rip pomo d'Adamo!" ("Кадык вырву!"). Само собой, что после такого знакомства перепуганные игроки выдали целую серию побед)).
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Aztec58
1475335538
Казаков - лошадь и 3,14здабол.
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