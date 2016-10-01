Казаков: «При знакомстве с игроками «Спартака» Каррера схватил переводчика за горло»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о том, как проходило знакомство Массимо Карреры с игроками «Спартака», а также выразил мнение, что наставнику москвичей нужен помощник.

«Рассказывают, как Каррера начал знакомство с командой. Выстроил их, похвалил, а потом задал риторический вопрос о том, что именно не хватает футболистам, чтобы претендовать на большее. Те молчали, и тогда итальянец неожиданно для всех схватил за горло переводчика. Тот не ожидал, захрипел, закашлялся. Тогда Каррера отпустил его и сказал, что вот этого.

Сейчас у каждого есть тот же вопрос, но адресованный уже самому тренеру. Что не хватает ему, чтобы претендовать на большее? Спроси об этом нас – и вариантов будет немало. Мой ответ – помощника. Не ассистента, а помощника с языком, опытом в футболе и абсолютно четким взглядом на наш футбол в целом и на «Спартак».

Насколько знаю, после стремительного назначения Карреры этот вопрос в клубе поднимался. Звучали фамилии Колыванова, Талалаева, но обсуждение не заходило далеко, поскольку оба вряд ли были готовы вновь вернуться к прежнему статусу тренера-ассистента. Как понимаю, поиск идет и сейчас, вопрос – кто и какие фамилии называет», – рассказал Казаков.