Гвардиола: «В Англии очень интересуются статистикой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился размышлениями о тактике накануне матча седьмого тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Разве игра от обороны помогает не пропускать голы? Я не верю в это. Я всегда говорю: чем дальше оппонент и мяч находятся от ваших ворот, тем безопаснее. Чем ближе – тем ближе они к голу.

Конечно, «Тоттенхэм» может опасно контратаковать, ведь у них есть Сон, Ламела, Алли. И все же чем дальше они будут от наших ворот, тем больше шансов у нас не пропустить.

Я знаю, что важно сохранять ворота сухими. Чем Англия отличается от Испании и Германии, так это тем, что здесь очень интересуются статистикой. Все знают, что было в прошлом сезоне, в этом. А сухие матчи… Конечно, для вратаря и для команды хорошо, когда удается не пропустить, но самое важное – это сколько моментов мы создаем. Это основа», – сказал Гвардиола.