Спонсор «Ростова» готов прекратить финансировать клуб

Спонсор «Ростова» компания «Группа Агроком» в очередной раз выразила недовольство поведением клуба. На этот раз спонсор намерен выяснить, по какой причине команда вышла на матч с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в форме, на которой не было логотипа компании.

«Мы сейчас направили «Ростову» официальный запрос на эту тему. Окончательных решений еще никаких не принято, но ситуация обостряется, и если менеджмент клуба не будет предпринимать шаги по урегулированию ситуации, то это закончится тем, что наши отношения могут быть прекращены», – заявил генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.