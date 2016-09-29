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Спонсор «Ростова» готов прекратить финансировать клуб

29 сентября 2016, 17:59
25

Спонсор «Ростова» компания «Группа Агроком» в очередной раз выразила недовольство поведением клуба. На этот раз спонсор намерен выяснить, по какой причине команда вышла на матч с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в форме, на которой не было логотипа компании.

«Мы сейчас направили «Ростову» официальный запрос на эту тему. Окончательных решений еще никаких не принято, но ситуация обостряется, и если менеджмент клуба не будет предпринимать шаги по урегулированию ситуации, то это закончится тем, что наши отношения могут быть прекращены», – заявил генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (25)
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Aztec58
1475161332
Да-а, не дело спонсоров кид... (подводить), ага.
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Тони Монтана
1475161580
у как правило спонсор всегда на футболках должен быть.
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семечкин
1475162062
вот и дошло дело до разбора.... человек, которого больше нет для Вице- президента ФК Ростов пытается обострить ситуацию.... между тем Бердыев ЖДАЛ ПОЛТОРА ГОДА , фактически ходил с протянутой рукой..... греку было не до Бердыева, видимо у него то посев был, то жатва..... когда же Бердыев стал, вопреки ожиданиям Саввиди не просто ТРЕНИРИШКОЙ, А ВИЦЕ_ПРЕЗИДЕНТОМ И ПОСЛАЛ ГРЕКА, ТОТ ВОЗМУТИЛСЯ,,,,, ВСЁ К ТОМУ И ШЛО.... ПУСТЬ ЗАБЬЁТ СВОЁ БАБЛО В ПОКУПКУ НОВЫХ КОМБАЙНОВ И НАПИШЕТ НА НИХ СВОЙ ЛОГОТИП!!!!
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Black Giz
1475162294
Лучше вообще без спонсора, чем с таким говном.
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BAIv
1475163651
вот кто банано-кидальщика нанял...
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gencha19
1475163883
Логотип ваш был у Джанаева в треко . Если бы не он невзять бы пеналь.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475164866
На* такой спонсор нужен
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Kuborg_Ua
1475166551
.
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kanav67
1475170566
Почему то там где Бердыев, всегда какие то проблемы с деньгами?
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Kuborg_Ua
1475175540
Чё вы минусуете мою точку?!? Это чисто для 50 бустеров!
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