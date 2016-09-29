ПСВ не будет добиваться наказания «Ростова» за выброшенный на поле банан

В ПСВ отметили, что не собираются добиваться наказания «Ростова» за выброшенный на поле банан во время их матча в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нет, мы не будем просить наказывать «Ростов», потому что перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно. Так что вопрос наказания клуба относится к компетенции УЕФА – это не наше дело. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что категорически выступаем против расизма», – заявил пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс.

Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро