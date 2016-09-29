Гвардиола: «Все нормально, это одно очко, мы не проиграли. Теперь нас ждет «Барселона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (3:3).

«Нам было сложно. Я доволен реакцией игроков на пропущенные голы. Нелегко отыграть три мяча в гостях.

Не знаю, сколько моментов было после третьего гола. Мы должны были выигрывать матч.

Неприятно пропускать в начале каждого из таймов, но таков футбол. Я знаю, насколько это сложно, соперник очень сильно начал. Второй гол – это просто невезение, и я не помню каких-то действий соперника после их третьего гола.

Все нормально, это одно очко, мы не проиграли. Всегда можно учиться. Теперь нас ждет «Барселона» – возможно, лучшая команда. Сейчас мы думаем о «шпорах», а после перерыва на матчи сборных подумаем о «Барселоне», – сказал Гвардиола.