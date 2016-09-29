Ерохин: «Неплохо провели матч, заслужили три очка»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал результат матча второго тура Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

– Можно этот матч сравнить по насыщенности с каким-либо другим в этом сезоне?

– Возможно, с игрой с «Аяксом» – также был боевой матч, много сил отдали. Обидно, что дважды вели в счете, и оба раза соперник отыгрывался. В целом мы неплохо провели матч, заслуживали набрать три очка.

– Можно сказать, что команда провел два разных тайма?

– Не сказал бы. В первом мы просто реализовали свои моменты. После перерыва шансы тоже были, но мы так и не довели дело до результативного удара.

Сложный матч, хороший соперник. Мы сыграли достойно, обидно упустить победу. Будем готовиться дальше. Сегодня показали, что сделали работу над ошибками после «Баварии», – сказал Ерохин.