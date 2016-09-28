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  • Мутко: «ЦСКА очень достойно смотрелся в матче с «Тоттенхэмом»

Мутко: «ЦСКА очень достойно смотрелся в матче с «Тоттенхэмом»

28 сентября 2016, 15:18
34

Министр спорта России Виталий Мутко поделился впечатлениями от просмотра матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом». Напомним, что команда Леонида Слуцкого уступила в этой встрече со счетом 0:1.

«Я бы не сказал, что «Тоттенхэм» наголову превосходит ЦСКА. Конечно, есть вещи, о которых мы неоднократно говорим: интенсивность игры и темп. В этом мы отличаемся. Но мне кажется, что ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, которые можно было реализовывать. Бросается в глаза, что скорость и темп у англичан очень высоки. Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет.

Мы двигаемся в этом направлении. Надеемся, что клубы будут подрастать. Была прекрасная атмосфера, ребята старались, и игра была достаточно равной, но скорости, время принятий решений чуть-чуть побыстрее у «Тоттенхэма». Вот эти мелочи и дают результат», – отметил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Мутко Виталий
Комментарии (34)
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Legioner-05
1475066120
На наших полях и за ходьбу хорошо платят,поэтому можно и не потеть.Наша сборная показала это на Евро
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koka7751
1475069657
Опять на Мудил!
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Андрей Ермошин
1475070546
Он что опять пивко шампусиком разбавлял? Все болелы видели отстойную игру Цеська, только Мудько с пьяных глаз не разглядел?
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джон базелон
1475071368
На кол тебя Ублюдина!!Муд..о!!!!
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+50/-50
1475071504
- "ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, " Человек явно не на своём месте. За 90 мин. 9 ударов у ЦСКА. Это, типа хозяева. А гости нанесли 22 удара. И ЦСКА смотрелся удручающе. "Борис, ты не прав."
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subbotaspartak
1475071577
Это типа специалист рассудил, Намудачил или намудил. Так нас и будет доставать срамота, Покуда руководить будет Мудота.
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lysenkoff
1475073321
Грибов опять объелся что-ли?
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ivanthebest
1475076018
Достойно? Так играть уныло с командой, у которой не было 5 основных игроков... Тут слово достойно и близко не отражает суть. Вот говно-игра, это на порядок ближе...
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int5
1475076036
Лицемерие черта власти
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Mi6
1475076597
Абсолютный ноль в футболе разговорился
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