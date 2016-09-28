Мутко: «ЦСКА очень достойно смотрелся в матче с «Тоттенхэмом»

Министр спорта России Виталий Мутко поделился впечатлениями от просмотра матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом». Напомним, что команда Леонида Слуцкого уступила в этой встрече со счетом 0:1.

«Я бы не сказал, что «Тоттенхэм» наголову превосходит ЦСКА. Конечно, есть вещи, о которых мы неоднократно говорим: интенсивность игры и темп. В этом мы отличаемся. Но мне кажется, что ЦСКА очень достойно смотрелся. В первом тайме у ЦСКА было два момента, которые можно было реализовывать. Бросается в глаза, что скорость и темп у англичан очень высоки. Но они играют в одном из ведущих чемпионатов, в этом тоже надо отдавать отчет.

Мы двигаемся в этом направлении. Надеемся, что клубы будут подрастать. Была прекрасная атмосфера, ребята старались, и игра была достаточно равной, но скорости, время принятий решений чуть-чуть побыстрее у «Тоттенхэма». Вот эти мелочи и дают результат», – отметил Мутко.