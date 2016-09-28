Широков стал советником министра спорта Московской области

Бывший капитан сборной России Роман Широков назначен на должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. Об этом сообщил министр спорта региона Роман Терюшков.

«На прошлой неделе было принято решение о том, что Роман Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области. Роман Николаевич уже полностью вступил в должность. До этого он также работал во благо Московской области, хотя занимался этим и раньше без должностей», – заявил Терюшков.

«Мы хотим упрочить свое лидерство в каких-то моментах, а где и стать лидерами. Будем делать упор на развитие детского футбола», — сказал Широков.