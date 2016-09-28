Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков стал советником министра спорта Московской области

Широков стал советником министра спорта Московской области

28 сентября 2016, 12:16
13

Бывший капитан сборной России Роман Широков назначен на должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. Об этом сообщил министр спорта региона Роман Терюшков.

«На прошлой неделе было принято решение о том, что Роман Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области. Роман Николаевич уже полностью вступил в должность. До этого он также работал во благо Московской области, хотя занимался этим и раньше без должностей», – заявил Терюшков.

«Мы хотим упрочить свое лидерство в каких-то моментах, а где и стать лидерами. Будем делать упор на развитие детского футбола», — сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Широков Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Etiainen
1475055011
...ёпта
Ответить
Тraumtanzеr
1475055206
Будет в кабинете сидеть епта
Ответить
acer2003
1475056503
Нашёл пристанище ))
Ответить
Kosmotoga
1475057116
светник министра культуры который проявил себя как невоспитаный олень почитайте его интервью он же олень .
Ответить
kotmyshka
1475057586
Была страна Советов - теперь страна советников...
Ответить
kykyi
1475057948
То есть, Китай теперь ни к чему? Да и зачем, когда образовалась такая синекура.
Ответить
Фан666
1475059757
Теперь будет пиздеть в кресле! Зато мы теперь знаем кто виноват если в Московской области детский футбол окончательно похерется
Ответить
kosmonavt1986
1475060026
Лучше бы бомжа Виталия взяли...толку столько же будет
Ответить
yaran56
1475061602
Так ему и надо.
Ответить
takca
1475076424
А у него что есть спец.образование он что окончил институт управления недавно по зомби ящику он говорил что до сих пор читает по слогам и на тебе советник . Куда угодно лишь бы от кормушки не оторвали.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
1
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
18
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
40
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
6
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
6
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
1
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
6
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Инфантино сделал заявление о новом сроке на посту президента ФИФА
15:24
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
1
Батракову предрекли борьбу за «Золотой мяч»
14:50
2
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+