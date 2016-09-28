Бабаев поблагодарил фанатов ЦСКА за достойное поведение на матче с «Тоттенхэмом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил приятную атмосферу на стадионе во время домашнего матча с «Тоттенхэмом» (0:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не удалось победить, но в целом, с учетом кадровых потерь, ЦСКА сыграл достойно. Соперник более чем серьезный, из английской Премьер-лиги. Если посмотреть по статистике — и у них, и у нас по два удара в створ. Многие говорят, что гол был забит из положения вне игры. Не знаю, но нужно отдать должное «Тоттенхэму» — игровое преимущество было у них. Хотя в матче с «Байером», когда преимущество немцев было очевидным, ЦСКА удалось добыть ничью.

Если говорить о приятном, то атмосфера на стадионе была великолепной. Даже с ребятами сегодня говорили, что они чувствовали эту поддержку и очень расстроены тем, что не смогли порадовать фанатов. Отдельное спасибо за то, что они ведут себя достойно. Они обещали быть более сдержанными, чем обычно, и представители УЕФА были очень довольны организацией матча», – заявил Бабаев.