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Слуцкий: «Большую часть времени план ЦСКА удавался»

28 сентября 2016, 00:07
41

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился наблюдениями от поражения в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

– Мы понимали, что «Тоттенхэм» будет много владеть мячом, играть позиционно. Настраивались на то, что придется много обороняться. В целом план большую часть времени удавался. Несмотря на преимущество «Тоттенхэма» у нас возникали опасные моменты. Обидно, что пропустили такой гол. До сих пор не могу сказать, что там по офсайду. У нас можно вспомнить удар Еременко, момент Фернандеса. К сожалению, реализация сегодня была не на том уровне, на котором хотелось бы.

– С чем связана замена Василия Березуцкого на Алексея?

– Вася Березуцкий играл с повреждением. Он поэтому был заменен в игре с «Краснодаром». Не секрет, что у Василия было повреждение спины. Первый тайм он выдержал, но на второй выйти не смог. Не думаю, что эта замена на что-то повлияла, – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Слуцкий Леонид
Комментарии (41)
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shmag
1475010726
не могли.играли как днища.
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cska-62
1475011279
Если бы не Вернблум, то даже боюсь представить счёт на табло... :-(((((
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Фан666
1475011612
Нормально Слуцкий сказал, с теми игроками какие есть играли как могли, от обороны, бились конечно, но на большее не способны. Это просто уровень нашего футбола.
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Помпомпом
1475012479
Если план удался, а результат нет, в который раз, может стоит сменить план?)
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Дон-Батя
1475013478
хороший матч!!!!
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GM
1475013756
Вообще, конечно, очень осторожная (мягко говоря) тактика Слуцкого в еврокубках изрядно утомляет. С другой стороны, можно, конечно, весело влететь как Ростов совсем недавно, но надо ли?
Увы, но нынешний российский футбол в сравнении с ведущими европейскими чемпионатами - это как Лада 4х4 в сравнении с Кукурузером. Едет, конечно, но никакого удовольствия.
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Дон Посей
1475023814
Игра и настрой игроков - это было зеркало сборной последнего года. Тугая игра, вязкая, пасов нет, ударов нет, скорости нет, ИДЕЙ нет. Ощущение, что парни решили кое-как выйти на рабочее место после выходных, только бы начальство не .издело!... Однако, грустно. Удачи, ЦСКА.
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a-rakhmatov
1475023823
Очень жаль....коням дома надо было выигрывать )))
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Kosmotoga
1475045921
как всегда максимум 3е место в группе.Зачем цска играет в ЛЧ.Какой смысл мучится.
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dzhanavar
1475049023
Дзагоева не было... Задолбали все с этой причиной.... Выходит когда Дзагоев поправиться,возьмем лигу чемпионов... Бред... Игры не было!!! И нет перспективы.... Со средной по европейским меркам командой,играем как трусливые зайцы... И это наш чемпион!
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