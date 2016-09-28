Слуцкий: «Большую часть времени план ЦСКА удавался»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился наблюдениями от поражения в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

– Мы понимали, что «Тоттенхэм» будет много владеть мячом, играть позиционно. Настраивались на то, что придется много обороняться. В целом план большую часть времени удавался. Несмотря на преимущество «Тоттенхэма» у нас возникали опасные моменты. Обидно, что пропустили такой гол. До сих пор не могу сказать, что там по офсайду. У нас можно вспомнить удар Еременко, момент Фернандеса. К сожалению, реализация сегодня была не на том уровне, на котором хотелось бы.

– С чем связана замена Василия Березуцкого на Алексея?

– Вася Березуцкий играл с повреждением. Он поэтому был заменен в игре с «Краснодаром». Не секрет, что у Василия было повреждение спины. Первый тайм он выдержал, но на второй выйти не смог. Не думаю, что эта замена на что-то повлияла, – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.