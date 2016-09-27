Моуринью: «Уважаю «Лестер», но в матче Лиги чемпионов буду болеть за «Порту»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что будет переживать за «Порту» во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лестером». В прошедшие выходные в поединке шестого тура АПЛ «красные дьяволы» разгромили «лис» со счетом 4:1. Напомним, португальский специалист возглавлял «драконов» с 2002 по 2004 годы, завоевав с ними Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

«Лестер» невероятно опасен при контратаках, а Варди и вовсе самый опасный контратакующий футболист в АПЛ. «Порту» не стоит делать выводы о «лисах» по матчу с «МЮ». «Лестер» представляет опасность и действует на высоких скоростях. Я уважаю Раньери и его команду, но буду переживать за «Порту», – цитирует Моуринью Sportsmole.