Зидан ожидает напряженной борьбы в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Мы потеряли в последних матчах очки, это бывает, причем даже несколько раз за сезон. Важно то, как мы работаем над решением поставленных задач. Считаю, что команда в хорошей форме. Иногда такие матчи пробуждают команду, так что я не беспокоюсь. Будем работать над устранением ошибок.

Я ожидаю крайне напряженной, упорной борьбы. У «Боруссии» несколько новых игроков, но философия клуба осталась неизменной. Они по-прежнему любят и хотят играть в футбол – равно как и мы», – сказал Зидан.