Зидан: «Потери очков случаются несколько раз в сезоне. Я не обеспокоен этим»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. В субботу мадридцы сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) во встрече Примеры, потеряв очки во второй игре чемпионата подряд.

«Потери очков случаются, это бывает. Это может произойти даже несколько раз в сезоне. Важно, что мы продолжаем работать над достижением поставленных перед нами целей. Думаю, команда в хорошей форме.

Иногда подобные матчи служат предупреждающим звонком. Я не обеспокоен. Есть вещи, которые мы можем улучшить», – сказал Зидан.

Матч «Боруссия» Д – «Реал» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.