Тухель: «Кто я такой, чтобы комментировать форму Роналду?»

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Томас Тухель рассказал о подготовке к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Кто я такой, чтобы комментировать форму Роналду? Он один из лучших в мире футболистов, победитель. Мы ожидаем, что он будет в отличном состоянии.

Мы готовимся к «Реалу» с мыслью о том, что они в своей лучшей форме. Конечно, мы знаем, насколько качественна эта команда. Будет тяжело защищаться против них», – сказал Тухель.

Матч «Боруссия» Д – «Реал» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.