Аллегри: «Игуаин сыграет против загребского «Динамо»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посетил пресс-конференцию, посвященную матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба.

«Завтра у нас в полузащите сыграют Эрнанес, Хедира и Пьянич. Игуаин тоже будет играть. Мы должны понять, как лучше всего его использовать. Со временем мы научимся этому.

Это шестая игра тяжелой череды матчей. На протяжении сезона нам понадобится весь наш состав.

Победы не достаются просто так. Мы должны спуститься с небес на землю и бороться все 90 минут. Утверждеие о том, что мы должны выигрывать со счетом 3:0 каждую неделю, ложное. Любой успешной команде иногда приходится тяжело вкалывать.

Никто не помнит тех, кто финиширует на втором месте. Чтобы выигрывать, нужно понимать, что это сложно», – сказал Аллегри.

Матч «Динамо» З – «Ювентус» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.