Гаджиев: «Нервничали больно сильно, особенно во втором тайме»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире канала «Наш футбол» оценил действия своих игроков в матче восьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Нервничали больно сильно, особенно во втором тайме. В начале играли разумнее, а потом… Ну понятное дело – хотелось выиграть. Не очень привычная ситуация для нас, что обязательно надо выигрывать, когда имеешь какой-то запас очков.

«Крылья Советов»? У нас в чемпионате откровенно слабых команд нет. Любая игра непростая, тяжелая», – сказал Гаджиев.