Рочина и Жонатас – в атаке «Рубина» на матч с «Томью»

«Рубин» и «Томь» огласили стартовые составы на игру восьмого тура РФПЛ. Матч начнется в 19:30 мск.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Камболов, Канунников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Санчес, Мавинга, Оздоев, М'Вила, Ахметов, Саму, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов.

Томь: Солосин, Дьяков, Враньеш, Комбаров, Жиров, Бордачев, Тишкин, Дроппа, Пугин, Бикфалви, Самодин.

Запасные: Коченков, Тен, Дудиев, Ковальчук, Попов, Кудряшов, Голышев, Кузнецов, Касьян, Баляйкин, Погребняк, Яблонски.