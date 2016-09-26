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  • Кутиков: «Костюм Карреры не виноват в поражении «Спартака» – это обычное невезение»

Кутиков: «Костюм Карреры не виноват в поражении «Спартака» – это обычное невезение»

26 сентября 2016, 17:50
9

Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков считает поражение красно-белых от «Уфы» (0:1) в игре восьмого тура РФПЛ банальным невезением. По его мнению, элегантный костюм наставника команды Массимо Карреры не имеет никакого отношения к неудачному результату. Напомним, что во всех предыдущих семи матчах чемпионата России итальянский специалист был одет в тренировочную форму, при этом спартаковцы добыли шесть побед и один раз сыграли вничью.

«Был вчера на стадионе, видел матч с «Уфой». Игра получилась очень вязкой. Уфимцы стояли всей командой в обороне. «Спартак» старался сделать все возможное, чтобы вскрыть защиту. Красно-белым просто не повезло. Футболисты старались, но результат оказался плохим. Костюм Карреры? Это глупость. Никакого отношения к поражению костюм не имеет.

Давно говорил, что рано делать «Спартак» чемпионом. Первенство только началось, и что будет весной, предположить никто не сможет. А проигрывать будут все команды. Опасений перед матчем с «Зенитом» нет. «Спартак» не надломит серия неудачных игр», – сказал Кутиков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Диктор
1474904169
Правильно-но пусть все же выходит в спортивном костюме теперь.
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Анатолий Одинец
1474905367
Костюмеры костюмеры костюмеры
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subbotaspartak
1474905719
Зачем он, сволочь, одел пиджак, И сразу всё пошло не так. Стоит мужик, орёт чего-то, Им тренера найти охота. Вот так опали все как веники. Ты приходи Каррера в трениках
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Filllllll
1474911921
Такое ощущение, что они не очень, так сказать умные ребята, в красно белых футболках. Всем сердцем болею за Спартак, но каждый год одно и то же: недооценка соперников классом ниже. при Карпине еще считали очки, если бы не поражения с командами из нижней части таблицы, были бы уже тогда чемпионами. Тут из кубка вылетат и первый тай с Уфой, как будто победили уже до игры. ну а потом естественно поздно уже было, история их ничему не учит? Нужно просто каждый матч как последний играть выкладываться по полной!
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tootoo
1474924131
Шутки шутками, но вообще в спортивном костюме Каррера более органично выглядит, по-моему)
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bafor
1474926080
Стоит проиграть Спартаку и каждый готов ''экпертизить" до посинения)))
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зуб даю
1474975943
да хоть костюм клоуна пусть оденет - бесполезно. пока играть не научатся, будет цирк
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