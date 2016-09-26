Кутиков: «Костюм Карреры не виноват в поражении «Спартака» – это обычное невезение»

Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков считает поражение красно-белых от «Уфы» (0:1) в игре восьмого тура РФПЛ банальным невезением. По его мнению, элегантный костюм наставника команды Массимо Карреры не имеет никакого отношения к неудачному результату. Напомним, что во всех предыдущих семи матчах чемпионата России итальянский специалист был одет в тренировочную форму, при этом спартаковцы добыли шесть побед и один раз сыграли вничью.

«Был вчера на стадионе, видел матч с «Уфой». Игра получилась очень вязкой. Уфимцы стояли всей командой в обороне. «Спартак» старался сделать все возможное, чтобы вскрыть защиту. Красно-белым просто не повезло. Футболисты старались, но результат оказался плохим. Костюм Карреры? Это глупость. Никакого отношения к поражению костюм не имеет.

Давно говорил, что рано делать «Спартак» чемпионом. Первенство только началось, и что будет весной, предположить никто не сможет. А проигрывать будут все команды. Опасений перед матчем с «Зенитом» нет. «Спартак» не надломит серия неудачных игр», – сказал Кутиков.