Алонсо: «Можно не соглашаться с философией Симеоне, но он – супертренер»

Хавбек «Баварии» Хаби Алонсо в преддверии встречи второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Атлетико» высказал мнение о наставнике «матрасников» Диего Симеоне. Напомним, матч состоится в среду, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

«Впечатляет то, что Симеоне успел сделать в «Атлетико» за небольшой, по сути, промежуток времени. Он ввел мадридскую команду в элиту европейского футбола. Он имеет харизму и способности быть лидером с игроками и болельщиками.

Работать с Симеоне для меня уже поздновато. Я восхищаюсь им, уважаю и ценю все, что он сделал. Я хотел бы поближе познакомиться с методами его работы. У него своя философия футбола, и вы можете с ней не соглашаться, но он – супертренер», – сказал Алонсо.