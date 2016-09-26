«Вест Хэм» применяет аудиозапись аплодисментов на домашних играх

«Вест Хэм» прибегает к помощи аудиозаписи аплодисментов во время проведения домашних матчей на своей новой арене. Заметили это сами поклонники команды, которые во время поединка шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3) четко слышали записанные овации и одобрительный гул из динамиков.

«Молотобойцы», перебравшиеся перед началом нынешнего сезона на стадион «Олимпийский», очень неудачно начали чемпионат, проиграв в пяти матчах из шести, что повлекло за собой недовольство болельщиков, требующих уволить главного тренера Славена Билича.