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«Вест Хэм» применяет аудиозапись аплодисментов на домашних играх

26 сентября 2016, 12:09
3

«Вест Хэм» прибегает к помощи аудиозаписи аплодисментов во время проведения домашних матчей на своей новой арене. Заметили это сами поклонники команды, которые во время поединка шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3) четко слышали записанные овации и одобрительный гул из динамиков.

«Молотобойцы», перебравшиеся перед началом нынешнего сезона на стадион «Олимпийский», очень неудачно начали чемпионат, проиграв в пяти матчах из шести, что повлекло за собой недовольство болельщиков, требующих уволить главного тренера Славена Билича.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Вест Хэм
Комментарии (3)
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juvseriy
1474883554
В прошлом сезоне на руках носили
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474886307
Махнуть аудиохлопки на комменты Кадырова. А то нам хлопать в лом, а им и в новинку, и просто по приколу будет.
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SchwarzGelben BVB
1474887224
Теперь тренерам стоит также активно применять Видеозаписи игр Молотобойцев прошлого сезона, иначе вместе с Аудиозаписями придется применять и Фотоизображения фанатов на трибунах.
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