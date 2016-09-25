Ловчев: «Поздравляю «Спартак», потому что он не был безразличен в матче с «Уфой»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (0:1) похвалил московский клуб за старание, несмотря на поражение в данной встрече. Отметим, что эта неудача стала первой для красно-белых в нынешнем чемпионате.

«Сейчас в стране нет ни одной команды, у которой выстроена игра. У «Спартака», в том числе. Да, команда стала строже в обороне играть, меньше моментов дают создавать соперникам. Но «Спартак» сейчас не та команда, которая способна всех выносить. Она играет большей частью на эмоциях. И их ей дает тренер.

Не огорчен игрой «Спартака». Каррера сказал, что поздравил игроков с тем, что они играли старательно. Я тоже поздравляю «Спартак», потому что он не был безразличен, как случалось при других тренерах. Чувствовалось, как игроки хотели выиграть», – сказал Ловчев.