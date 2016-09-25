Каррера: «Результат матча с «Уфой» получился немного фальшивым»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 8-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1) выразил мнение, что московский клуб не заслуживал поражения в данной встрече.

«Результат получился немного фальшивым. В первом тайме нам было сложно, потому что «Уфа» закрылась на своей территории. А гол, который мы пропустили, вообще нельзя было допускать. Во втором тайме ребята отдали все силы, за что я им благодарен. У нас было много возможностей, но это футбол. Можно выиграть, когда не заслуживаешь, а можно проиграть, когда должен был побеждать», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».