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  • Каррера: «Результат матча с «Уфой» получился немного фальшивым»

Каррера: «Результат матча с «Уфой» получился немного фальшивым»

25 сентября 2016, 20:10
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 8-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1) выразил мнение, что московский клуб не заслуживал поражения в данной встрече.

«Результат получился немного фальшивым. В первом тайме нам было сложно, потому что «Уфа» закрылась на своей территории. А гол, который мы пропустили, вообще нельзя было допускать. Во втором тайме ребята отдали все силы, за что я им благодарен. У нас было много возможностей, но это футбол. Можно выиграть, когда не заслуживаешь, а можно проиграть, когда должен был побеждать», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1474823730
Сказка закончилась. Спасибо, Каррера, ты действительно выжал из этой команды всё что мог. Но Спартак есть Спартак. Та самая команда Карпина, Аленичева. Ты подарил нам надежду. Но с тем набором игроков, которые есть сейчас, без нормальной скамейки запасных, видимо на многое рассчитывать не приходится.
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ribavadim
1474823859
Бесков там переворачивается от таких чудо- результатов. Ну что здесь ещё можно сказать...
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ttter
1474824186
Мы всё преодалеем
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acer2003
1474824261
У Сёмина поскользнавший игрок, у Каррера, Уфа закрылась.... Все виноваты, но не я
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MURAD F. A.
1474824808
где же чемпионский настрой
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Aztec58
1474824835
Когда тяжело коням, то на помощь обязательно придёт судейка типа Иванова (Уфа - ЦСКА 3:3. аж два пенальти), Спартаку же на это рассчитывать не стоит, ага, законного не поставят.
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qweewqqweewq
1474825285
Фальшиво так говорить после поражения да и неуважение к футболистам Уфы
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ivanthebest
1474825504
Всё по делу сказал... Просто сегодня не зашло, при хорошей игре, мяч в ворота не шёл, такое бывает. Вчера тот же Реал вместо того чтобы засунуть 5-6 мячей, в итоге умудрился вничью скатать. Хотя разница в классе там в разы ощутимее, чем между уфой и Спартаком.
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опус 2
1474825785
А теперь мржно продолжить дискуссию на тему - это команда Аленичева или Карреры?
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acer2003
1474826260
Спартачи минусуют все коменты правдивые )), ну ну, где чемпионство Ваше, ведь Вы в ЛЧ уже почти ?
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