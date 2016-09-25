Карпин: «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не верит, что «Ростов» сможет повторить успех прошлого сезона.

«Думаю, что «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех. У них не было никакой чехарды. Все было ясно: Бердыев будет продолжать тренировать команду. Другое дело, что сейчас он не сидит на скамейке.

Проблема для команды в том, что играть на два фронта с таким составом крайне тяжело. Это сложно не столько физически, сколько психологически. На игру с «Баварией» ушло больше эмоций, чем сил.

Повторять успех сложно, это видно и на примере «Лестера». Они выиграли чемпионат Англии в прошлом году, а сейчас находятся в нижней десятке. И это абсолютно нормальная ситуация для команд, которые не привыкли играть на таком уровне», — сказал Карпин.