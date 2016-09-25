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  • Карпин: «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех»

Карпин: «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех»

25 сентября 2016, 15:50
12

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не верит, что «Ростов» сможет повторить успех прошлого сезона.

«Думаю, что «Ростову» будет очень сложно повторить прошлогодний успех. У них не было никакой чехарды. Все было ясно: Бердыев будет продолжать тренировать команду. Другое дело, что сейчас он не сидит на скамейке.

Проблема для команды в том, что играть на два фронта с таким составом крайне тяжело. Это сложно не столько физически, сколько психологически. На игру с «Баварией» ушло больше эмоций, чем сил.

Повторять успех сложно, это видно и на примере «Лестера». Они выиграли чемпионат Англии в прошлом году, а сейчас находятся в нижней десятке. И это абсолютно нормальная ситуация для команд, которые не привыкли играть на таком уровне», — сказал Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Архипелаг Гуляк
1474809680
Ростову просто не дадут повторить успех прошлого года,это видно по атакам на клуб руководителей РФС,квазиклубов ЦЫСКА и Зинид и гнилопродажной прессы.
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Юрий Крутько
1474810532
Не открыл Америку, Валерий Георгиевич,всегда труднее удержать,чем завоевать!Тем не менее успехов дерзкому и трудолюбивому Ростову!
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a-rakhmatov
1474813218
Ростову в первую очередь необходима финансовая стабильность, а с деньгами уже можно усилить команду новыми игроками и мотивировать играющий состав)))
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compka
1474815578
Всё будет с Ростовом хорошо - традиции уже заложены !
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VVM1964
1474825090
ДА ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО !
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Kurp
1474869407
Ростов начали принимать всерьез и решили уже в начале чемпионата притормозить: липовые пенальти, непонятные удаления, все об этом говорит. Но такие трудности должны наоборот взбодрить команду и серьезно разозлить в хорошем смысле слова. Ростову удачи и вперед МУЖИКИ!!!
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Black Giz
1474902357
Будем посмотреть.
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МУМИЁ
1474906566
Привычки дело наживное.Ваш Спартак в "анусе" который год? Чемпионы хрюновы.Тоже мне психолог.Да скамейка у нас недлиная,да с финансированием не всё в порядке,но наш успех многим теперь спать спокойно не даёт.Как бы там ни было но от тренера зависит половина успеха,а вам Валера даже детишек тренеровать не доверил бы.Так, что мели Емеля - твоя неделя.)))
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