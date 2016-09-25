Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «В матче с «Уфой» мы увидим высочайшую мотивацию игроков «Спартака»

Бубнов: «В матче с «Уфой» мы увидим высочайшую мотивацию игроков «Спартака»

25 сентября 2016, 13:37
18

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

«Спартаку» сейчас, после проигранного матча 1/16 Кубка России, обязательно нужно реабилитироваться. Джано недавно говорил о том, что команда после той неудачи теперь очень злая. Видимо, это означает, что после поражения состоялся серьезный разговор с тренером. Что же касается предстоящего матча с «Уфой», то красно-белые и так являются фаворитами — они ведь играют дома. Но теперь, судя по всему, мы увидим еще и высочайшую мотивацию. Кроме того, «Спартак» будет держать в голове и то, что ЦСКА потерял очки в матче с «Краснодаром». Так что с «Уфой» красно-белые будут играть исключительно на победу», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Бубнов Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1474800644
А с АЕКом они как играли, без мотивации, мол не нужна нам эта Европа ? А Сент -Гален, на потеху всей Европе, их дрюкнул, когда они не мотивированны были ? Так вот ,сегодня их Уфа и натянет, не смотря на их мотивацию.
Ответить
oyabun
1474800788
Плохо другое. Когда для того чтобы победить, команде нужна злость от поражения в предыдущем матче. Побеждать нужно с холодной головой и горячим сердцем, независимо от итогов прошедших встреч. Стабильность и уверенность в собственных силах - вот главный залог побед над любым соперником, каким бы сильным или слабым он не был.
Ответить
subbotaspartak
1474800815
Про мотивацию Бубен сам догадался? Я б на его месте зазнался.
Ответить
Pilottt
1474801262
Надо отрываться в таблице!!!
Ответить
Aztec58
1474802764
Кстати, в последнем туре прошлого чемпа Спартак подарил так нужные Уфе три очка.
Ответить
Ral13
1474804360
Уфа вперрррёёёд!!!Удачи!!!
Ответить
ivanthebest
1474804774
Надо брать 3 очка кровь из носу. Впереди ожидает 4 подряд неприятных и довольно сложных матча, поэтому нужно делать гандикап, и в позитивной рабочей атмосфере готовиться к следующим матчам.
Ответить
Диктор
1474805234
Ооооо сколько злобных карликов у нас на ветке-ну скулите скулите и смотрите как Спартак берет очередные три очка.
Ответить
Zeff
1474808311
А может и нет. В сознании игроков Спартака уже крепко засело неверие в собственнные силы.
Ответить
Serjoga
1474814940
Сейчас смотрю матч! Мотивации нет! Есть расхлябанность и шапкозакидательство! В результате 0:1!
Ответить
Главные новости
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
5
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
6
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+