Бубнов: «В матче с «Уфой» мы увидим высочайшую мотивацию игроков «Спартака»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

«Спартаку» сейчас, после проигранного матча 1/16 Кубка России, обязательно нужно реабилитироваться. Джано недавно говорил о том, что команда после той неудачи теперь очень злая. Видимо, это означает, что после поражения состоялся серьезный разговор с тренером. Что же касается предстоящего матча с «Уфой», то красно-белые и так являются фаворитами — они ведь играют дома. Но теперь, судя по всему, мы увидим еще и высочайшую мотивацию. Кроме того, «Спартак» будет держать в голове и то, что ЦСКА потерял очки в матче с «Краснодаром». Так что с «Уфой» красно-белые будут играть исключительно на победу», – сказал Бубнов.